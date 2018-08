Deel dit artikel:











Geen EK-finale op de 200 meter voor Martina Churandy Martina (Foto: ANP - Vincent Jannink)

Churandy Martina van Rotterdam Atletiek is er niet in geslaagd de EK-finale op de 200 meter te bereiken. De sprinter werd vijfde in zijn halve finale heat in een tijd van 20,52 seconden.

Deze tijd was ruim onder de snelste seizoenstijd van Martina. Hij kampt dit EK in Berlijn met last van zijn achillespezen. Dinsdagavond moest hij mede daarom al genoegen nemen met een zesde plek op de 100 meter.