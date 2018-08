Man dreigt mensen neer te steken in Berkel en Rodenrijs

Grote paniek woensdagavond in Berkel en Rodenrijs. Daar wilde een 29-jarige man met een broodmes op mensen insteken.

De politie werd rond 19:30 uur gealarmeerd over de verwarde Berkelaar. In een woning was ruzie ontstaan waarna de man naar buiten stormde en in de omgeving van de Kastanjestraat en Oostersingel mensen met het mes te lijf wilden gaan.

Ook agenten wisten de man niet tot bedaren brengen. Op het Kastanjeplein kwam het tot een confrontatie, waarbij de politiemensen hem met een taser uitschakelden. Hij is voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.