Grote zoekactie in recreatiegebied De Merwelanden

De politie en KNRM hebben woensdagavond een grote reddingsactie op touw gezet. Vanaf een eilandje in de Merwelanden hadden mensen iemand om hulp horen roepen.

Vrijwilligers van KNRM reddingstation Dordrecht en de politiehelikopter werden naar de plek gestuurd om te zoeken. Politiemensen vorderden boten van recreanten om mee te helpen.

Na lang zoeken werd de man uiteindelijk in een griend gevonden. Hij is op een boot van de reddingsdienst naar de de brug bij het Kors Monsterpad gebracht en overgedragen aan de ambulance. Wat de man precies is overkomen, is nog niet bekend.