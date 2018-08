Ook de fietsroute van Johan en George Baker door het Westland fietsen?

Deze week fietste Johan Overdevest in het programma Knooppunt Holland samen met George Baker een knooppuntenroute door het Westland. Ondertussen vertelde de inmiddels 73 jarige George Baker over zijn aankomend jubileum.

Wil jij ook de route van Johan en George Baker fietsen? Volg dan deze routebeschrijving:



De fietstocht door het Westland begint bij knooppunt 48 in Wateringen. Het eerste stuk fiets je langs het riviertje De Zweth met de omliggende zwethzone. Vlak voor de camping ga je rechtsaf, richting knooppunt 59. Hiervandaan volg je de Lange Weteringkade, ook al zo’n rustig fietspad langs het water tot je bij knooppunt 13 in Kwintsheul komt. Hier ga je linksaf naar knooppunt 70, om daar rechtsaf te gaan in de richting van knooppunt 46.



Voordat je knooppunt 46 bereikt heb ga je naar rechts op de Gantellaan en hier zie je meteen aan beide kanten van de weg grote kassen. Bij de T-splitsing linksaf, naar de Van Ockenburchlaan. Als je bijna aan het eind van de weg bent zie je aan je linkerhand de aardwarmte-installatie waar Johan en Hans een bezoek aan brachten in de uitzending.



Aan het eind van de weg rechtsaf. (Let op: bij het hoekhuis aan je linkerhand op deze kruising staan achter in de tuin 19 flamingo’s. Leuk om even een kijkje te nemen, maar doe voorzichtig met al het verkeer en blijf achter het hekje dat door de eigenaar geplaatst is om de vogels niet te storen). Je fietst door Poeldijk tot aan de Vredebestlaan waar je vervolgens via de Casembrootlaan naar knooppunt 8 rijdt. Kassen, kassen en nog eens kassen.



Van knooppunt 8 rijdt je naar knooppunt 6. De route gaat verder naar links, maar als je dit duinpad afrijdt naar boven heb je een prachtig uitzicht over de zandmotor. Het is maar een klein stukje extra fietsen en zeker de moeite waard! Daarna fiets je weer naar beneden over hetzelfde pad en ga je bij knooppunt 6 rechtsaf. Een mooi stuk door de duinen!

Voor de Otterschelp ga je linksaf. Volg het fietspad en je gaat met een tunnel onder de provinciale weg door waarna je in de Poelzone uitkomt. Een mooi aangelegd natuurgebied tussen alle bedrijvigheid in het Westland. Deze zone staat in het voorjaar en de zomer vol prachtige bloemen, zowel aan de oevers als in het water. Ook zijn er diverse wandelpaden en mogelijkheden om even lekker te gaan zitten in dit bijzondere en nieuwe stukje Westland. Volg het fietspad door de poelzone en ga aan het eind op de Rusthovelaan linksaf. Dan naar rechts op de Gantellaan en weer naar links op de Papelaan. Bij de rotonde gaat de route linksaf.



Fiets vanaf de rotonde naar de knooppunten 12, 45 en 16. Je komt langs recreatieplas Wollebrand op je route naar knooppunt 15. Vanaf hier fiets je weer langs het water van de (kromme) Zweth naar knooppunt 14 en 59 om tenslotte weer terug te fietsen naar het beginpunt (48).