Aangereden voetganger Bergweg in het ziekenhuis overleden Foto: MediaTV

De 19-jarige Rotterdammer die vorige week dinsdagavond werd aangereden op de Bergweg in Rotterdam is overleden. Hij bezweek woensdag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen, meldt de politie.

Een automobilist schepte de Rotterdammer op een zebrapad. Dat gebeurde op de kruising met de Zwart Jansstraat en de Rodenrijselaan. De voetganger had ernstige wonden aan zijn hoofd door de klap. Nadat het slachtoffer was aangereden, reed de automobilist er snel vandoor. Twee dagen later gaf de 46-jarige verdachte uit Hoogvliet zichzelf aan bij de politie. Racebaan Bergweg VVD en PvdA in de Rotterdamse gemeenteraad eisen een hardere aanpak van asociaal rijgedrag op de Bergweg. VVD en PvdA in de Rotterdamse gemeenteraad eisen een hardere aanpak van asociaal rijgedrag op de Bergweg. Raadsleden Van Groningen (VVD) en Tak (PvdA) willen weten wat de gemeente gaat doen om de overlast op 'racebaan' Bergweg aan te pakken. Ze willen dat wethouder Bokhove nieuwe maatregelen zoekt om de veiligheid op de Bergweg te verbeteren.