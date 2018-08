Rattenplaag in huurwoningen Bloemhof: 'Ze staan uit de pan te eten'

Bij Amara Kromah komen de ratten via verschillende gaten in zijn huis

Ze heeft ze tien jaar horen knagen, schuren en rollen onder de vloer in haar huurwoning in de Narcissenstraat: ratten. Bij Suzanne Visser van der Knaap voelden ze zich wel erg thuis. "Ze hebben nog net geen tv aangevraagd."

Klagen bij de instanties hielp niet. "Je wordt gewoon van het kastje naar de muur gestuurd", zegt Visser van der Knaap. Verhuurder Woonstad zou lange tijd niet geloofd hebben dat het echt om ratten ging. Ze zouden hebben gedacht dat het muizen waren.

Maar Suzanne had wel degelijk last van ratten, die onder haar vloer in de kruipruimte nestelden. Tot een jaar geleden dacht ze dat ze de enige was. "Ik vroeg aan mijn buurman van het huis hiernaast: 'hoor jij die ratten nou nooit?'"

De buurman, Amara Kromah had wel degelijk overlast en niet zo'n beetje ook. Bij hem kwamen de ratten daadwerkelijk het huis in. "Ik schat dat het vijf of zes ratten zijn en ze zijn echt groot."

Uit de pan eten

Waar ze bij Suzanne Visser van der Knaap onder de vloer nestelen, zijn ze bij Amara Kromah geïnteresseerd in wat er op het menu staat. "Het zijn echt slimme beesten, want ze ruiken het als ik sta te koken", zegt Kromah. "Als ik dan even weg ben, springen ze op het gasstel. Als ik de pan niet veilig in de oven heb gezet, dan staan ze er uit te eten."

Via verschillende gaten in de vloer in zijn woning komen ze zijn kamer binnen. Als hij lag te slapen op de bank liepen ze zelfs over zijn voeten, zegt Amara Kromah. "Ik werd wakker omdat ze aan mijn voet zaten te knagen."

Kromah toont twee bijtwonden onder zijn voet. De dokter heeft er antibiotica voor gegeven. "Ik ben er gelukkig niet ziek van geworden. Ik voel me namelijk nog steeds goed."

Gaten gedicht, kiezels gestort

Inmiddels zou verhuurder Woonstad wel maatregelen genomen hebben. Bij Kromah zijn woensdag een paar gaten in de woonkamer gedicht. Maar er zouden nog vier gaten zijn die moeten worden aangepakt.

De woning van Suzanne Visser van der Knaap is vijf weken geleden onder handen genomen. Zo zijn de 'isolatie-wokkels" in de kruipruimte onder de vloer verwijderd, waar de ratten zich in nestelden. Er zijn nu kiezels in gestort.

Maar twee weken geleden waren er toch weer sporen van ratten, in het keukenkastje. Ook lag er een dode rat onder de vloer. De gaten achter de keukenkasten zijn inmiddels gedicht en voorlopig is er een noodkeuken geplaatst.

Laminaat over de kruipruimte

Dat het allemaal zo lang heeft geduurd voor Woonstad ingreep, heeft deels te maken met een eis van Visser van der Knaap zelf. "Wij moesten al eerder de woning uit in verband met zwammen. Toen heb ik daarna met toestemming van de verhuurder doorlopend laminaat gelegd, ook over de luiken naar de kruipruimten, omdat ze daar niet meer hoefden te zijn. Niet wetende dat we daar zo'n last van zouden krijgen."

Voor onderzoek naar ratten in de kruipruimte moest het laminaat dus vernield worden. De huurster wilde dat de schade wel zou worden vergoed. Die toezegging kreeg ze niet, waardoor Visser van der Knaap het met haar eigen bevindingen en opgenomen knaaggeluiden moest doen. Ze werd, naar eigen zeggen, niet geloofd.

Toen ze een aantal weken geleden de ratten ook in haar keuken hoorde, was de maat vol. "Toen ben ik op mijn fiets naar Woonstad gestapt", zegt Visser van der Knaap.

Visser van der Knaap vindt dat de problemen in de drie woningen nu goed moeten worden aangepakt. Daarnaast moeten volgens haar alle woningen aan haar kant van de straat worden onderzocht op de aanwezigheid van ratten.

Verhuurder Woonstad was woensdagavond niet bereikbaar voor commentaar.