Jachtleegloop bij Vrije Liggers na S'damse brugmankementen

Ondanks niet aflatende storingsproblemen en maar liefst 3,5 jaar doorvaart-oponthoud vanwege onderdeelmankementen bij brugvervangingen in Schiedam zijn de 85-jarige Vrije Liggers Watersportvereniging-havenmeester Goof hendriks en zijn 7 jaar jongere vrouw Alie nog even strijdbaar als tijdens de wsv-oprichting in 1983, ruim 3,5 decennium geleden.

Na een anderhalve noodgedwongen dobberend zuchten of maar weer voor de zoveelste keer de saaie Delftse vaart-route verkiezen vanwege haperende trambrugtechniek met hitteonbestendig uitzetrailstaal, kan er op hoop van zegen eindelijk weer de 9 bruggen- plus sluis-beproeving richting de Maaswaas doorstaan worden- En toch moet het onafscheidelijke echtpaar Hendriks met lede ogen aanzien dat vanwege de niet aflatende mankementen-stagnatie op de doorgang onder de Schie- en Lange Havenbruggen naar de Gorzensluis en Maas een groot aantal leden met hun plezierjacht er doodgemoedereerd de brui er maar aangeven of een ander, beter ontsloten, jachthaventje opzoeken. Aan inkomsten is er het laatste decennium alleen al zo'n slordige 80.000 euro door de familie gederfd. Van de gemeente Schiedam hebben ze daarvoor na veel vijven en zessen een schamele 7.000 euro schadevergoeding gebeurd. Sowieso is er veranderend vaartuig-interesse merkbaar de laatste tijd. De minder onderhoudsgevoelige sloepen en snelle speedboten die bij nieuwbouw-projecten langs het water met eigen vrije ligplaats kunnen worden betrokken, genieten de voorkeur boven de duurdere en/of bewerkelijker en lastiger aan te meren motorkruisertjes. Toch laten Aal en Goof de moed niet zinken en bieden ze op hun idyllerige plek van de uitstek aan de Overschiesseweg alle tegenslag zo goed en zo kwaad als het gaat, goedgeluimdopgeruimd, het hoofd Vlogger Jack F Kerklaan die al zeeziek wordt azzie z'n hoop moet laten varen in de tolietgroep hoort het geweeklaag van het veelgeplaagde paar een wijle aan......