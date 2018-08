Volg Trencin - Feyenoord live op Radio Rijnmond

De start van het Europa League avontuur van Feyenoord volg je vanavond op Radio Rijnmond. Vanaf 18:00 uur blikken we vooruit op de wedstrijd tussen Trencin en Feyenoord in Zilina, die om 19:00 uur begint.

Verslaggevers Dennis van Eersel en Sinclair Bischop zijn er natuurlijk bij. Om 13:00 uur gaan zij live vooruitblikken vanuit de binnenstad, praat mee via ons Facebook account!

Zodra de opstelling vanavond binnen is, hoor je dat via onze mannen ter plekke. Vanaf 19:00 uur doen ze van de eerste tot de laatste minuut verslag van de wedstrijd uit de derde voorronde van de Europa League.

Mocht Feyenoord na volgende week doorgaan in de Europa League, dan wacht er nog één voorronde voordat de groepsfase is bereikt. In die play-offs ronde is het Oostenrijkse Sturm Graz of het Cypriotische AEK Larnaca de tegenstander.