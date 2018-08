'Groen monster' Japanse duizendknoop blijft voortwoekeren

Langs de Westzeedijk is een maand geleden gemaaid, maar door de droogte is de berm niet echt meer groen geworden. Heel de berm? Nee, één plant biedt weerstand. 'Groen monster' de Japanse duizendknoop is een overlever.

De plant is oorspronkelijk als sierplant naar Nederland gekomen, maar hij is moeilijk te bestrijden, vertelt Aad van Leeuwen van Stadsbeheer.

"We zien alleen het bovengrondse deel, maar vooral ondergronds woekert hij door en kan hij zich over grote afstand verspreiden. Hij heeft een dusdanige groeikracht dat hij ook door funderingen heen kan groeien. Hij kan door straten en funderingen groeien en hij kan stenen uit elkaar drukken", waarschuwt Van Leeuwen.

Bestrijden

Uiteindelijk kunnen gebouwen beschadigd raken. Volgens de gemeente is bestrijden daarom in ieders belang.

Op de website van de gemeente Rotterdam staat informatie over de plant, met een kaart waar die is gesignaleerd. Het stadsbestuur roept iedereen op om de woekeraar in de eigen tuin te bestrijden en het door te geven als het groene monster ergens wordt gesignaleerd.

Het liefst zou Van Leeuwen de Japanse duizendknoop zelfs verbieden in boeketten.

"Er is nog niet een bestrijding, behalve afgraven en verbranden en dat is een kostbare operatie", zegt Van Leeuwen.

Er wordt onderzoek gedaan naar de beste bestrijdingsmethode. "Als we die hebben, is het fijn als we weten waar ze staan, zodat we meteen kunnen beginnen met bestrijden."