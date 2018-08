Deel dit artikel:











Politie vindt kogels, kadavers en cash in Ottoland Foto: Politie

De politie heeft woensdagavond op een terrein en in een woning in Ottoland een grote hoeveelheid munitie en geld gevonden. Ook lagen er allemaal dode eenden, hazen en vogels in een diepvrieskist.

De aanleiding voor de inval is een tip over een in België gekocht hagelgeweer. Dat hagelgeweer werd niet gevonden. Wel lagen er twee jachtgeweren en een doorgeladen revolver. Volgens de politie is er waarschijnlijk sprake van illegale jacht. De 53-jarige bewoner is aangehouden, de politie heeft 7 duizend euro in beslag genomen.