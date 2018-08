Slecht zicht en algen verpesten het Oostvoornse Meer voor duikers

Het gaat niet goed met het Oostvoornse Meer. Die conclusie trekken duikinstructeurs Ineke en Charles van Langeveld. Waar het vroeger een walhalla was voor alle soorten duikers, mijden veel duikfanaten nu deze plek vanwege het slechte zicht en het blauwalg dat in het water zit.

"Traditioneel kwamen hier alle soorten duikers, van beginners tot gevorderden", vertelt Ineke. "Maar daar is weinig van over. Het zicht is minder dan één meter. Onder water kan je elkaar makkelijker kwijtraken, dan vinden."

Volgens Ineke is het water in slechte staat omdat het afgesloten is en er geen 'vers' water het meer in stroomt.

"Men tracht wel zout water erin te pompen, maar de geruchten gaan dat die pompen het niet altijd doen. Er is te weinig uitwisseling met vers water, waardoor de algengroei ernstige vormen aanneemt en het zicht gereduceerd wordt." Daardoor zit het Oostvoorne Meer vol met blauwalg.

'Het is voor niemand gezond om nu in dit water te duiken of te zwemmen' Ineke van Langeveld

Voorheen was het in het weekend een drukte van jewelste bij het meer. De plek is geliefd bij duikers, omdat er veel voorzieningen zijn. "Wrakjes, auto's, een bandenspoor voor beginners, een palenbos waar je doorheen kan duiken en diepe putten voor de ervaren duikers: voor ieder wat wils", legt Ineke uit. "Maar dat is nu voltooid verleden tijd, vrees ik."

Op het strand van het Oostvoornse Meer worden nog wel evenementen gehouden, "Maar de animo onder water is een stuk minder", zegt Ineke. "Dat is jammer".

De oplossing volgens haar? "Er moet veel meer zout water ingepompt worden en er moet meer uitwisseling zijn met vers water. Dan zal de kwaliteit ongetwijfeld omhoog gaan."