Sparta verkoopt Holst aan IF Elfsborg Frederik Holst

Frederik Holst is door Sparta verkocht aan IF Elfsborg. De Deense rechtsback had nog een contract voor twee seizoenen op het Kasteel. Holst speelde vorig seizoen 28 wedstrijden voor Sparta.

Holst doorliep de gehele jeugdopleiding bij Brøndby en werd door Alex Pastoor en Ole Tobiasen vorige zomer naar Rotterdam gehaald. Holst kan zondag al debuteren als zijn nieuwe club Elfborg op bezoek gaat bij koploper AIK Stockholm. Elfsborg staat momenteel twaalfde in de Allsvenskan, het hoogste Zweedse niveau waar zestien ploegen spelen. Voorlopig is de Fin Janne Saksela de eerste rechtsback van Sparta. Wel gaat de club nog op zoek naar een opbouwende, aanvallende rechtervleugelverdediger.