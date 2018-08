Gedupeerden Marktplaats 'erg goedgelovig'

Justitie in Rotterdam heeft taakstraffen geëist tegen een man en zijn vriendin voor grootschalige oplichting via Marktplaats. In twee jaar tijd zouden zij 228 mensen hebben gedupeerd.

De Marktplaats-oplichter was verbaasd dat het allemaal zo gemakkelijk was gegaan. "Het valt op dat mensen zo goedgelovig zijn."

Michaël van A.(39) uit Zevenbergen bood tickets aan voor concerten en andere evenementen. Als het geld was overgemaakt, kwamen de kopers erachter dat er de man helemaal geen kaartjes in bezit had.

Zijn 27-jarige vriendin stelde in een aantal gevallen haar bankrekening ter beschikking. Beide verdachten waren donderdag niet aanwezig in de Rotterdamse rechtszaal. De rechter liet de zaak desondanks doorgaan. Justitie eiste een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke straf van een half jaar cel tegen Michaël van A. Tegen zijn vriendin is 40 uur taakstraf gevraagd.

Blijven liggen

Justitie: "Normaal passen hier veel hogere straffen bij, maar het gaat om feiten van ruim vijf jaar geleden. Verdachten hebben lang moeten wachten op dit proces en hebben in de tussentijd aangetoond dat zij niet opnieuw in de fout zijn gegaan." Desgevraagd zegt justitie dat het een onderzoek betreft 'dat gewoon was blijven liggen.'

Justitie benadrukt wel de ernst van de zaak. "Marktplaats is een groot succes, daar hebben de verdachten misbruik van gemaakt. De kopers voelen zich domweg verneukt."

Ajax

De Rotterdamse officier illustreerde dat met een persoonlijke noot. "Mijn zoon is groot Ajax-fan. Hij zou het ook vervelend vinden als er geen kaartje voor de wedstrijd tegen Standaard Luik zou komen.' Na een korte aarzeling: "Maar misschien kan ik dat voorbeeld hier beter niet noemen..."

In totaal hebben 51 mensen aangifte gedaan. Een van hen wil niet alleen haar geld terug, maar ook 5000 euro smartengeld. De vrouw bestelde via de verdachten een hotelbon voor haar huwelijksnacht en kwam er vervolgens achter dat zij was opgelicht.

De Rotterdamse rechter doet op 23 augustus uitspraak.