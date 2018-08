Freek en Lea leven in een eigen sprookje in Vreewijk

Freek en Lea uit Vreewijk leven in een eigen sprookje

Buren Freek en Lea uit Rotterdam-Vreewijk zagen elkaar voor het eerst in de achtertuin. De twee hadden allebei een grote passie voor tuinieren en werden verliefd op elkaar. Ze hielden allebei hun huis aan en verbonden elkaars tuinen met een paadje.

Freek is de trotse eigenaar van een beeldentuin, Lea onderhoudt een Japanse tuin. Jaarlijks kiest een speciale jury de mooiste tuin van Vreewijk. Deze zomer werd Freek derde en Lea tweede.

"Ondanks onze relatie is er natuurlijk wel stevige concurrentie", lacht Lea. "We proberen boven elkaar uit te stijgen, maar gelukkig ben ik tot nu toe altijd de winnaar."

Freek kan er gelukkig ook om lachen. "De tuin heeft ons verbonden", zegt hij trots. "We zagen elkaar hier ooit voor het eerst. En nu dertien jaar later zijn we nog steeds samen."

Als Lea een dilemma wordt voorgelegd, twijfelt ze even. Freek of haar Japanse tuin? "Haha! Ik vind het een pittige keuze. Maar uiteindelijk is je relatie belangrijker, dus ik kies voor mijn man." Freek twijfelt geen moment. "Ik zou mijn beeldentuin meteen opgeven voor Lea."