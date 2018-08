Grote storing in telefoonverkeer Vodafone

Vodafone kampt met een grote storing. Het telefoonverkeer van de provider ligt voor een deel plat.

Klanten hebben problemen met bellen, sms'en en dataverkeer.

Rijkswaterstaat meldt ook telefonisch onbereikbaar te zijn vanwege de storing. Via de website kunnen mensen wel contact opnemen.

Ook bij Ziggo zorgt een storing voor problemen. Verschillende ziekenhuizen in de regio zijn telefonisch slecht bereikbaar. Of er een verband is tussen de twee storingen is niet bekend.