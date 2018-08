Gemeente Rotterdam maakt extra schoon vanwege verwachte buien

Na een lange periode van droogte gaat het donderdag in de regio weer regenen. Alleen kunnen die buien zorgen voor wateroverlast, omdat de grond hard is en de putten vol met bladeren zitten. Daarom maakt de gemeente Rotterdam extra schoon.

"We proberen alle randen en met name de kolken zoveel mogelijk bladvrij te maken", zegt Bert Tegelaar van Reinigingsbedrijf Rotterdam-Zuid. "Als het slechte weer komt, dan kunnen we zo het water laten weglopen."

Verantwoordelijkheid

Gemeente Rotterdam zet in om de straten zo bladvrij en schoon mogelijk te maken, zegt Peter van Druten van Stadsbeheer. "We zijn ook bezig met het schoonmaken van de gemalen. Daar zijn we van de week mee al begonnen."