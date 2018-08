Deel dit artikel:











LIVE: Blik mee vooruit op Trencin-Feyenoord

Nog een paar uur en dan trapt Feyenoord de Europese campagne af in Zilina tegen de Slowaakse club AS Trencin. Onze commentatoren Sinclair Bischop en Dennis van Eersel zijn al een paar dagen in de stad en blikken nu vooruit op het Facebook-account van RTV Rijnmond Sport.

Praat hieronder mee: