Indo-rap in Rotterdam tijdens herdenking van Japanse bezetting

De herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Indië gaat komende woensdag even iets anders dan normaal. Thijs 'Kijoe' de Bruijn gaat tijdens de herdenking aan de Erasmusbrug in Rotterdam een rap opvoeren. "Ik ben benieuwd hoe het gaat vallen", zegt De Bruijn.

De rap heeft drie coupletten, die allemaal een thema hebben. "Het eerste couplet gaat over Indië, het tweede over mijn vader en zijn reis en het derde couplet over mezelf en wat het betekent om Indisch te zijn", legt De Bruijn uit. De opa van De Bruijn stierf in een Jappenkamp. "Dus mijn vader heeft zijn vader nooit gekend", vertelt De Bruijn. "Aan het begin van het tweede couplet heb ik het hierover." De tekst van de rap wordt afgedrukt en uitgedeeld. De Bruijn: "Ik denk dat de bezoekers zich zullen vinden in de tekst. Daar houd ik me aan vast."