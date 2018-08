Rivierwater komt weer Dordtse Biesbosch in

Er stroomt weer water van de Nieuwe Merwede naar de Dordtse Biesbosch. De buitendijkse kreek tussen de rivier en het Johannes Visgemaal, die vorige week voor het eerst sinds mensenheugenis was drooggevallen, staat weer vol met water.

"Dat komt niet door regenval, maar puur door het draaien van de wind naar het westen", weet boswachter Thomas van der Es. "Bij westenwind wordt het water vanuit het Haringvliet wat opgestuwd en daardoor is het waterpeil hier weer gestegen."

Het verschil met een week eerder lijkt enorm, maar dat is gezichtsbedrog. "Vergis je niet, het is een hele ondiepe kreek en het verschil tussen eb en vloed is hier ook maar zo'n dertig centimeter. Twintig minder dan aan de andere kant van de Biesbosch."

Niet alleen de boeren zijn blij met de hernieuwde toevoer van water. "We zijn in de Dordtse Biesbosch bezig met vernatting, daarvoor is dit water hard nodig. Maar voor de natuur is er nog veel meer water nodig. En niet alleen in de Biesbosch", zegt Van der Es.