Feyenoord-supporters in Zilina: 'Nu snel eten en aan het bier' Het plein in Zilina

Op de dag van AS Trenčín - Feyenoord zitten de terrassen in Zilina ruim voor de wedstrijd lekker vol. Er zijn minstens 500 supporters naar Slowakije en die zijn niet allemaal met het vliegtuig. "Het was een lange dag, nu snel eten en aan het bier", laat een supporter weten.

Luister hierboven naar verslaggever Dennis van Eersel in gesprek met Feyenoord-supporters in Zilina. AS Trenčín - Feyenoord is donderdagavond live te volgen via Radio Rijnmond met commentaar van Sinclair Bischop en Dennis van Eersel.