Opvallend veel dode palingen in de rivieren

Rijkswaterstaat laat onderzoek doen naar de oorzaak van de grote hoeveelheid dode palingen die worden gevonden in de rivieren in de regio Rijnmond. Ook andere soorten dode vissen worden regelmatig aangetroffen in het rivierwater.

"Het is een probleem dat zich in heel Nederland voordoet", zegt Anneke Heinecke van Rijkswaterstaat, "dat is met hoge temperaturen niet ongewoon." De dode vissen worden dagelijks opgeruimd door de medewerkers van Rijkswaterstaat. Hoeveel er inmiddels zijn verwijderd is onduidelijk, maar de speciale boot vaart dagelijks uit. De palingen en andere dode vissen zijn aangetroffen in de Hollandse IJssel, de Lek, de Dordtse Kil, de Nieuwe Maas en de Nieuwe Merwede. Maandag wordt de uitkomst van het onderzoek verwacht.