Rotterdamse bekent doden van haar baby

Een 33-jarige vrouw uit Rotterdam heeft bekend dat zij haar zeven maanden oude zoon heeft gedood. Zij heeft in april van dit jaar een kussen op zijn gezicht gedrukt, waardoor het kind is gestikt.

Dat gebeurde in de woning aan de Mathenesserdijk. Donderdag moest de vrouw voor het eerst voor de rechter verschijnen in Rotterdam, maar zij was zelf niet aanwezig. De verdachte verblijft op een speciale, psychiatrische afdeling van het Huis van Bewaring.

Advocaat Dirk Daamen:"Zij is eerst een paar weken in shock geweest, toen het tot haar doordrong wat zij had gedaan. Ze was ook niet in staat om te praten. Inmiddels gaat het beter en heeft zij een verklaring afgelegd bij de politie."

De vrouw heeft nog niet aangegeven waarom zij haar zoon heeft gedood. Daamen:"We wachten op het onderzoek van de psycholoog en de psychiater. Ik kan wel zeggen dat zij al enkele maanden depressief was en last had van heimwee."

De vrouw komt uit Italië en was enkele jaren geleden met haar man naar Rotterdam gekomen. Haar familie woont nog in Italië. Op 1 november is een volgende zitting, maar ook die zal nog niet inhoudelijk zijn.