OM in hoger beroep tegen ongeldig verklaarde boetes A29 Foto: Rijkswaterstaat

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter in Rotterdam over een snelheidscontrole bij de Heinenoordtunnel in de A29. De rechter heeft een boete ongeldig verklaard, omdat de weg daar iets krom loop. Dat maakt de meting volgens de rechter onbetrouwbaar.

Het OM wil een onafhankelijke organisatie nieuwe metingen laten doen. Voorlopig worden alle lopende beroepen rond de snelheidsmetingen bij de Heinenoordtunnel gepauzeerd. Daarnaast stopt het Centraal Justitieel Incassobureau tijdelijk met het innen van openstaande verkeersboetes van de bewuste locatie, totdat het hoger beroep van het OM is behandeld.