LIVEBLOG teruglezen: Overlast door wind en regen in de regio

In alle kustprovincies gold donderdag code oranje, er werd gewaarschuwd voor zware windstoten. Door deze stormdreiging werd de filmvertoning van de Pleinbioscoop in Rotterdam afgelast. In Barendrecht kwam een glazen gevelplaat naar beneden. In Hoek van Holland waaide het korte tijd windkracht acht. Hieronder is de liveblog terug te lezen. Als de liveblog hieronder niet te zien is, volg dan deze link