Holland Amerika Lijn in oorlogstijd

Schepen van de Holland Amerika Lijn (HAL) worden tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt door de geallieerden. Ze worden bijvoorbeeld ingezet als troepentransportschip of het vervoer van wapens of brandstof.

Het is een gevaarlijke tijd op zee. De schepen lopen het risico op een mijn te lopen of aangevallen te worden door de vijand. Om die vijand niet in de kaart te spelen, worden er codes gebruikt.

Het codeboek van de Volendam is te vinden in het archief van de Holland Amerika Lijn. Zo betekent TACCX dat het schip zinkende is en TAVPD dat er iemand overboord is geslagen en waarschijnlijk verdronken.



Het hele oorlogsarchief van de HAL is gedigitaliseerd en voor iedereen toegankelijk via de website Archieven.nl Anne Jongstra van het Stadsarchief Rotterdam heeft de stukken bekeken.

"De Holland Amerika Lijn had al voor de oorlog kantoren in Londen en New York. Toen Nederland in 1940 door de Duitsers werd bezet, namen die de taken van het hoofdkantoor in Rotterdam over", vertelt Jongstra.

Een groot deel van de schepen is dan al buitengaats. Jongstra: "In 1940 had de HAL 22 schepen. Bij het uitbreken van de oorlog in Nederland waren er 16 op zee. De Statendam ligt aan de kade in Rotterdam. Dat voor die tijd hypermoderne schip gaat in de eerste oorlogsdagen verloren.



De stukken in het oorlogsarchief van de rederij geven een beeld van het reilen en zeilen van de onderneming in die periode. Er zitten rapporten in over de reizen van de 16 schepen die in de vaart zijn.

Zo is er een verslag van de eerste oorlogsreis van het stoomschip Volendam. "Die moet in augustus 1940 van Engeland naar Canada varen om Engelse evacuees weg te brengen", aldus Jongstra. Aan boord zijn 335 kinderen, 271 volwassenen en 273 bemanningsleden.

Torpedo



In het verslag staat te lezen dat het schip op 30 augustus om elf uur 's avonds door een torpedo wordt getroffen. Mede door het slechte weer bestaat het gevaar dat de Volendam zal kapseizen en zinken.

Kapitein Jan Wepster besluit daarom om alle passagiers van boord te laten gaan. Dat verloopt gediciplineerd, blijkt uit de archiefstukken: eerst de kinderen en hun begeleiders, daarna de vrouwelijke passagiers, vervolgens de mannen. De bemanning blijft aan boord.

Het rapport van Wepster is in het archief te vinden. Hij schrijft: 'Elkeen bleef op zijn post, de machinedienst beneden, de strijkers bij hun sloepen en diegenen welke gedetailleerd waren om de toestand van het schip op te nemen, deden allen hun plicht.

Treffend was het zingen van de kinderen in sommige booten, hetgeen indrukwekkend klonk over de donkere ruwe zee. Het geheel leek meer een massale oefening dan een werkelijk gebeuren.'

"Kennelijk lieten de begeleiders de kinderen liedjes zingen om de angst een beetje te verminderen", zegt Jongstra. Achteraf blijkt de schade mee te vallen. Er is één slachtoffer te betreuren, een bemanningslid dat overboord is geslagen.

Normandië



De Volendam kan worden opgelapt en wordt weer in de vaart genomen. "In 1944 is het schip nog ingezet bij de landing op Normandië", weet Jongstra. Kapitein Wepster maakt dat niet meer mee. Hij komt in 1942 om het leven als een schip waarop hij als passagier meevaart, tot zinken wordt gebracht.

Na de bevrijding van Nederland in mei 1945 worden de HAL-schepen niet direct weer ingezet voor passagiers of vracht. Als Japan in augustus capituleert, breekt in Indonesië de onafhankelijkheidsstrijd uit. "De Nederlandse regering gebruikt dan de schepen om troepen naar Indonesië te brengen en repatrianten mee terug te nemen", aldus Anne Jongstra.

In maart 1946 wordt de vordering van de schepen opgeheven en kan de Holland Amerika Lijn weer functioneren als rederij. De schepen moeten eerst verbouwd worden, omdat ze jaren gebruikt zijn voor oorlogsdoeleinden.

Archief



Kort na de oorlog worden de archieven vanuit de kantoren in New York en Londen naar het hoofdkantoor in Rotterdam gebracht. In de jaren zestig is een groot deel van het bedrijfsarchief overgedragen aan het Stadsarchief Rotterdam.

Met subsidie van het Rijk is een deel van het archief gedigitaliseerd. Die stukken zijn online beschikbaar. De scans van de archiefstukken geven een goed beeld van de Nederlandse koopvaardijvloot in oorlogstijd.