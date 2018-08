Strandtententest op Voorne-Putten valt in het water

Het leek zo'n goed idee, strandtenten testen in Rockanje voor de Rijnmond Zomertoer. Het weer zit alleen precies deze donderdag tegen om de beachclubs aan een serieuze test te kunnen onderwerpen.

Toch waagden verslaggever Dennis Kranenburg en weerman Ed Aldus een poging. Bij aankomst op het strand van Rockanje zakt de moed het tweetal al in de schoenen.

"Het is de minst drukke stranddag van het hele zomerseizoen", merkt de weerman op. "Ik denk zelfs dat er in de winter meer mensen op het strand zijn", voegt Dennis daaraan toe.

De enige gasten die het wel aandurfden om het strand van Rockanje op te gaan, waren een aantal oosterburen. Daar sprak Ed op zijn manier een bisschen Deutsch mit:



Naarmate de dag vordert, gaan langzaam de eerste strandtenten open. De koffie wordt gekeurd, het gebak wordt beoordeeld en de strandbedjes worden, waar mogelijk, getest. De bittergarnituur wordt ook niet overgeslagen. "Al moet ik ze zelf in het vet gooien, er gaat in ieder geval een bitterbal in!", zegt Ed.

Dat kwam bij Beachclub 8 in Rockanje meteen goed. Toen de serveerder de garnalenkroketjes noemde, werden Eds ogen al groot. Goedgekeurd dus! Ook Beachclub Havana krijgt voor de koffie en appeltaart een positieve beoordeling.

Een favoriete tent van Ed, beachclub Badlust, is donderdagochtend nog dicht als het tweetal komt testen. "Maar ze hebben hier een lekkere vislunch weet ik, dus ze krijgen toch een goedgekeurd-sticker", zegt Ed.