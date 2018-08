Deel dit artikel:











Hadouir: 'Grote kans dat ik als spits start' Anour Hadouir

Als het Anouar Hadouir ligt, is hij de man die in de eerste competitiewedstrijd van Excelsior voor het grote gevaar voorin moet zorgen. ''Ik denk dat ik de spits ben waar de tegenstander niet graag tegen speelt. Ik vul die positie graag in'', aldus de Marokkaanse Nederlander in gesprek met RTV Rijnmond.

Twee dagen voor de start van de eredivisie heeft Excelsior nog steeds geen vervanger gevonden voor de naar PEC Zwolle vertrokken spits Mike van Duinen. Daardoor is men in Kralingen op zoek naar een tijdelijke spits voor het eerste competitieduel van zaterdag met Fortuna Sittard. Andere kandidaten Ondertussen hebben algemeen directeur Ferry de Haan en trainer Adrie Poldervaart regelmatig contact over een nieuwe vaste aanvalsleider. ''We zijn nog steeds op zoek. Soms lijkt het te goed gaan en soms wat minder'', zegt Poldervaart die de situatie voorlopig lijkt te accepteren. ''Ik kan me er niet continu mee bezighouden. Ik focus me op de spelers die er nu zijn.'' De oefenmeester noemt Hadouir een van de drie opties voor de spitspositie tegen Fortuna Sittard. ''Anouar is geslepen, balvast en het meest ervaren. In dat opzicht is hij een geschikte kandidaat.'' De trainer doet nog geen definitieve uitspraken. ''Met de ervaren Messaoud en jeugdspeler Fermina hebben we nog twee opties.'' Bekijk het volledige interview met Anouar Hadouir in de video hierboven.