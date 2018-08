Deel dit artikel:











Scheur in dijk bij Rottekade in Bleiswijk De dijk wordt gerepareerd

Bij de dijk aan de Rottekade in Bleiswijk is woensdag een scheur geconstateerd. Het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard ontdekte die tijdens een controle. Inmiddels is de scheur gedicht.

Het gaat om een veenkade, vertelt Paul van den Eijnden van het Hoogheemraadschap. "Veengrond is altijd gevoelig voor nattigheid en droogte. In dit geval is het lang heel droog geweest. Dan gaat de dijk krimpen en krijg je krimpscheuren en lengtescheuren. Dat moet in de gaten gehouden worden." Het Hoogheemraadschap controleert de stevigheid van de dijken met extra vrijwilligers. Maar of onze regio het droog houdt? "Ik hoop het. Maar als een grote hoosbui boven het centrum van Rotterdam valt, dan kan het een tikje nat worden. We doen er alles aan om het droog te houden", aldus Van den Eijnden.