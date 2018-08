Feestdag voor ontdekker van microben

Van Leeuwenhoek-dag in Berkel en Rodenrijs op komst voor de ontdekker van microben, Antoni van Leeuwenhoek.

Belangrijke ontdekking

Microfotograaf Wim van Egmond uit Berkel en Rodenrijs heeft een droom. Dat 7 september wordt uitgeroepen tot internationale feestdag voor Antoni van Leeuwenhoek , de ontdekker van microben: beestjes, bacteriën en schimmels die je met het blote oog niet kunt zien.

"Kleijne diertgens" in het Berkelse meer

Met zijn zelfgemaakte microscoop ontdekte de Nederlander Antoni van Leeuwenhoek als eerste microben.In een druppel water uit het troebele Berkelse meer zag hij 'kleijne diertgens'.

Begin van een nieuwe wetenschap

Op 7 september 1674 schrijft Van Leeuwenhoek voor het eerst over zijn vondst in een brief aan de Royal Society in Londen. "Het is de eerste beschrijving van micro-organismen, de ontdekking van de microwereld en het begin van een hele nieuwe wetenschap, de microbiologie. En dat bij ons in Berkel en Rodenrijs.", zegt de fotograaf en kunstenaar van Egmond. De microfotograaf heeft het sterke vermoeden dat Van Leeuwenhoek blauwalgen vond in het water van het Berkelse meer en dat het water daarom in de zomer zo troebel was. Later ontdekte Van Leeuwenhoek ook rode bloedlichaampjes en bacteriën.

Feestdag

Het Berkelse meer is lang geleden drooggelegd. Inmiddels ligt hier natuurgebied de Groenzoom. Hier wil Van Egmond op 7 september de allereerste Van Leeuwenhoek-dag houden. Op die dag zullen er microscopen staan en kan iedereen die langskomt het water uit De Groenzoom door een microscoop bekijken. Van Egmond hoopt dat 7 september uiteindelijk uitmondt in een internationale dag om te vieren dat de ontdekking van de microwereld precies op die plek is gedaan.

