Afgang Feyenoord in Slowakije: 4-0 nederlaag tegen Trencin

Feyenoord heeft in het Slowaakse Zilina een ronduit dramatische avond beleefd tegen Trencin. De Rotterdammers werden volledig weggespeeld en verloren met 4-0, waar het zomaar nog meer treffers had kunnen slikken. De Kroaat Antonio Mance maakte er drie.

Bij de rust hadden de Slowaken al een 3-0 voorsprong te pakken. Feyenoord speelde zelf slap en zag Trencin keer op keer doorbreken. Mance maakte de eerste twee goals waarna Philip Azango in de slotminuut de derde maakte. Alleen Sam Larsson brak namens Feyenoord een keer gevaarlijk door, maar hij maakte een verkeerde keuze op het moment dat Dylan Vente vrij voor de goal stond.

Het spelbeeld veranderde niet na rust. Trencin was beter en Mance mocht zijn derde maken. Pas daarna werd Feyenoord twee keer gevaarlijk via Vente. Een intikker van dichtbij werd gestopt door de doelman en uit een vrije kopbal knikte hij naast.

Feyenoord lijkt zo goed als uitgeschakeld. Over een week is de return om 20.30 uur in De Kuip. In de wedstrijd waar de volgende tegenstander van Trencin of Feyenoord komt, heeft AEK Larnaca uit Cyprus met 0-2 gewonnen bij het Oostenrijkse Sturm Graz.

Scoreverloop

5' 1-0 Antonio Mance37' 2-0 Antonio Mance44' 3-0 Philip Azango63' 4-0 Antonio Mance

Opstelling Feyenoord

Bijlow; Nieuwkoop (89' Geertruida), Van Beek, Van der Heijden, Verdonk; Toornstra, Clasie, Amrabat; Berghuis, Vente, Larsson (61' Boëtius).