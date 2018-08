Deel dit artikel:











De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen is als eerste over de finish gekomen tijdens de wielerronde van Oostvoorne. Na twee overwinningen in de afgelopen Tour mag hij dus ook dit criterium op zijn naam schrijven.

De traditionele wedstrijd in Oostvoorne werd in natte omstandigheden verreden. Koen de Kort eindigde als tweede voor sprinttalent Fabio Jakobsen Later verschijnt er op deze site veel meer over het criterium in onze regio.