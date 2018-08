Deel dit artikel:











Pleinbioscoop Rotterdam dicht vanwege storm

De Pleinbioscoop in het Museumpark is donderdagavond dichtgegaan vanwege de storm. Rond kwart voor acht trok er een windvlaag over het terrein en daardoor waaide er verschillende dingen, waaronder de stelling met daarop de naam Pleinbioscoop, op het terrein om.

De organisatie besloot daarop de voorstelling te schrappen. Medewerkers van de Pleinbioscoop gingen vervolgens aan de slag om alles weer rechtop te zetten en vast te binden. Volgens de organisatie is het niet doorgaan van de voorstelling een flinke financiële strop maar staat de veiligheid van de bezoeker voorop. Mensen die via e-mail een ticket hadden gekocht voor de voorstelling van de Pleinbioscoop kregen bericht van de organisatie. Vrijdag is de bioscoop gewoon weer open. De Pleinbioscoop staat tot 26 augustus op het Museumpark.