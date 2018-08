Deel dit artikel:











Jens Toornstra: 'PSG - Barcelona was twee jaar geleden ook 4-0' Jens Toornstra na Trencin - Feyenoord (4-0)

Jens Toornstra had na de 4-0 nederlaag tegen Trencin geen goed woord over voor het team. ''Dit kan gewoon echt niet'', zegt hij in een interview met RTV Rijnmond. Toch spreekt hij hoop uit: ''PSG - Barcelona was twee jaar gelden ook 4-0.''

De middenvelder vond het lastig om een oorzaak te vinden voor het belabberde spel van Feyenoord in Slowakije. ''We kwamen het veld op met hele andere ideeën. Het lag niet alleen aan de verdediging, aanvallend was het ook te slap.'' ''We weten dat we de laatste jaren niemand mogen onderschatten,'' vervolgt Toornstra. ''Het was een gebrek aan scherpte.'' In de video hierboven is het volledige interview van Dennis van Eersel met Jens Toornstra te bekijken'