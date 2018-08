Deel dit artikel:











Dylan Groenewegen over Wielerronde van Oostvoorne: 'Best veel publiek voor bij dit weer' Dylan Groenewegen voor de microfoon van RTV Rijnmond

De Wielerronde van Oostvoorne is donderdagavond gewonnen door Dylan Groenewegen. De Amsterdammer was na afloop te spreken over de sfeer tijdens deze wielertraditie in de regio Rijnmond. ''Er was best veel publiek voor bij dit weer,''

Achter Groenewegen eindige een ander jong sprinttalent als derde. Fabio Jakobsen had het ook naar zijn zin in Oostvoorne. ''Zelf woon ik in Heukelum, maar de helft van de tijd ben ik bij mijn vriendin in Zuidland. Er kwamen dus aardig wat fans mij aanmoedigen.'' Afscheid Voor Bram Tankink was het zijn laatste Wielerronde van Oostvoorne als actief wielrenner. De ervaren rot in het vak stopt ermee na dit jaar. Samen met de kou was dit voor hem een reden om nog eens flink koers te maken. Hij demarreerde even met zijn ploeggenoot Groenewegen. ''Dylan klaagde over de kou, dan moet je trappen''. In de video's hierboven zijn de interviews met Dylan Groenewegen, Fabio Jakobsen en Bram Tankink volledig terug te kijken.