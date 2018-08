Deel dit artikel:











Rapport hard over ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond Nieuwe ambulance 2013 Fotografie Roald Sekeris

Ambulances in de regio Rotterdam-Rijnmond zouden sneller ter plekke kunnen zijn als de organisatie beter zou functioneren. De structuur van Ambulancezorg Rotterdam Rijnmond (AZRR) is nu te traag, concluderen de Inspectie Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit in een rapport. Ook had de directie van de AZRR beter moeten inspelen op het tekort aan ambulancepersoneel.

Het rapport over het functioneren van de Ambulancezorg Rotterdam Rijnmond kwam er na klachten van twee zorgverzekeraars. DSW en Zilveren Kruis Achmea trokken in november 2017 aan de bel toen bleek dat de ambulances steeds vaker problemen hadden om de afgesproken aanrijtijden te halen. De aanrijtijd wordt gemeten vanaf het moment dat het alarmnummer wordt gebeld. In 2017 zakte het percentage van de AZRR van 93 naar 88 procent. Het onderzoek noemt de logge structuur van de ambulancedienst als één van de belangrijkste oorzaken van het probleem. In Rotterdam-Rijnmond zijn de Veiligheidsregio (VRR), vanuit de overheid, en de BIOS Groep, een commerciële partner, samen verantwoordelijk. Ook het toezicht op de functioneren van de leiding zou beter en vooral scherper kunnen, door bijvoorbeeld prestatieafspraken. Uit gesprekken met mensen binnen de organisatie blijkt dat de structuur als traag wordt ervaren. Er zou sprake zijn van twee kampen, in plaats van één organisatie. Dat zou beslissingen vertragen, iets wat al jaren bekend zou zijn. Knelpunten

Een onderzoek onder medewerkers in 2017 leverde tal van knelpunten op. Een jaar later zou volgens het rapport nog te weinig voor verbeteringen in gang zijn gezet. Een onderzoek onder medewerkers in 2017 leverde tal van knelpunten op. Een jaar later zou volgens het rapport nog te weinig voor verbeteringen in gang zijn gezet. Doordat medewerkers ontevreden zijn, zoeken er veel een andere baan. Ze kunnen niet van VRR naar BIOS Groep overstappen, omdat daar over afspraken zijn gemaakt. Dus gaan ze elders aan de slag. Oneens

De AZRR is het niet eens met de conclusies. Volgens de organisatie zijn inmiddels diverse maatregelen genomen. Ook zou het onderzoek vooral zijn gebaseerd op de meningen van mensen, in plaats van feiten. De AZRR is het niet eens met de conclusies. Volgens de organisatie zijn inmiddels diverse maatregelen genomen. Ook zou het onderzoek vooral zijn gebaseerd op de meningen van mensen, in plaats van feiten. De AZRR zou wel een andere structuur willen, maar heeft voor een aanpassing wel de hulp van de politiek in Den Haag nodig. En daar is het al een tijd wachten op, volgens de AZRR. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Nederlandse Zorgautoriteit houden de AZRR in de gaten. De AZRR staat nog steeds onder toezicht. Lees ook: Wachttijden ambulances naar beneden

