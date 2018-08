Deel dit artikel:











Dronken automobilist met de schrik vrij Foto: MediaTV

Op de 2e Parkhavenbrug in Rotterdam-Centrum is vrijdagochtend een auto over de kop geslagen. De wagen reed tegen meerdere palen langs de brug en kwam tot stilstand. De bestuurder had gedronken.

De brandweer heeft de man uit de auto moeten bevrijden. Hij is voor controle naar het Erasmus MC gebracht, maar leek zelf geen schrammetje te hebben, zegt de politie. Bij het ongeluk vloog het motorblok uit de auto.