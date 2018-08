'Bij droogte is het riool de enige manier om regenwater af te voeren'

De verwachte regen en windvlagen bleven donderdag grotendeels uit, maar de mannen in de Centrale Proces en Regelkamer Rotterdam Water hielden hun adem in: zou na zo'n lange periode van droogte het voorspelde regenwater wel snel genoeg kunnen worden afgevoerd?

"Het was spannend, na zoveel weken van droogte kan het water de grond niet meer inzakken", legt Jorg Pieneman, adviseur water van de gemeente Rotterdam, uit. "En dan is het rioolstelsel de enige manier om een grote hoeveelheid regen uit de stad te krijgen."

Op de zestiende verdieping van De Rotterdam op de Wilhelminapier houdt Pieneman, met proces operator Harry Stoel, de waterafvoer van de hele stad in de gaten. Schermen vol informatie over de bijna duizend gemalen in Rotterdam staan voor hun neus.

"We kijken naar een overzicht van het hele rioolsysteem in Rotterdam. Alle rioolgemalen, waarmee we het afvalwater verpompen naar de rioolwaterzuiveringen, kunnen we op afstand besturen."

Hoewel de mannen schermen vol informatie hebben staan, kunnen ze hun werk niet goed doen zonder hulp van de burger, zegt Pieneman.

"Het beste is als wij foto's en filmpjes krijgen waar water tot overlast lijdt. Dat kan door te bellen naar de gemeente, via de gemeente website en de BuitenBeter-app."

De verwachte regen bleef donderdag uit en dus werd het rioolsysteem van de stad nauwelijks getest, volgens Stoel. "Het viel enorm mee met de regenbuien. We waren er wel klaar voor, buiten kantoortijd heeft er altijd iemand piket. Ook de storingsdienst stond klaar om ingezet te worden."