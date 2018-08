Helikopter hijst verslaggever uit het Haringvliet

Het is een spectaculaire beleving: vanuit het water of vanuit een boot een helikopter ingehesen worden. De Helvoetse Reddingsbrigade oefende dit 'hoisten' donderdagmiddag in het Haringvliet. Verslaggever Marlies Harting diende als proefpersoon.

Hoisten wordt normaal gesproken gedaan om personen uit het water of van boord te redden als zij in nood zijn, legt Jinke van den Engel van de Helvoetse Reddingsbrigade uit.

In bepaalde gevallen is een reddingsboot niet toereikend. "Als een boot niet in de buurt kan komen, of als slecht te peilen is waar iemand in het water ligt, kan de helikopter van bovenaf kijken."

Van den Engel heeft in de praktijk nog nooit meegemaakt dat er iemand gehoist moest worden. Toch is het van belang om dit met enige regelmaat te oefenen, vertelt Van den Engel. "Zodat iedereen weet wat we moeten doen als het eens nodig is."

De lucht in

Een van die oefeningen stond donderdagochtend op het programma in het Haringvliet. Verslaggever Marlies werd in een bootje gedropt op het water en vervolgens de helikopter in gehesen.

Hoewel de misselijkheid zeker aanwezig was toen ze in het bootje zat te wachten op de reddingsactie, vond Marlies het hoisten voor herhaling vatbaar. "Het is hopen dat je nooit in die positie komt dat je gered moet worden, maar ik zou het zo weer doen. Het geeft zo'n enorme kick."

Vestingdagen

Het hoisten wordt ook vaak gedemonstreerd aan het publiek. Op 18 en 19 augustus zijn de Vestingdagen in Hellevoetsluis en staan er per dag meerdere demonstraties op het programma.

Die demonstraties zijn er niet alleen als entertainment, maar zijn ook bedoeld om meer geld op te halen voor de reddingsbrigade. "We zijn een vrijwillige organisatie en draaien volledig op donaties", vertelt Van den Engel.

"Als we aan mensen kunnen laten zien wat we doen en waarom dat noodzakelijk is, kunnen we weer geld ophalen voor spullen die nodig zijn."