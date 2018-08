Feyenoord, Excelsior, Sparta en FC Dordrecht live bij RTV Rijnmond

RTV Rijnmond doet dit voetbalseizoen live verslag van alle competitie- en bekerduels die de regionale profclubs spelen. Stem af op je regionale zender en je mist helemaal niets van de wedstrijden van Feyenoord, Excelsior, Sparta en FC Dordrecht.

Zaterdag vanaf 20:00 uur zijn we live in Kralingen waar Excelsior het seizoen opent tegen promovendus Fortuna Sittard. Een dag later gaat Feyenoord om 14:30 uur op bezoek bij een andere nieuweling, De Graafschap. Ook dat duel hoor je natuurlijk bij Rijnmond. Op vrijdag 17 augustus gaat de Keuken Kampioen Divisie van start en zijn we live bij FC Twente-Sparta en FC Dordrecht-Helmond Sport.

Voorafgaand aan alle wedstrijden vind je bij RTV Rijnmond op alle kanalen interviews met trainers en spelers. Uiteraard zijn die gesprekken er na afloop ook. Verder is er op vrijdag en maandag volop aandacht voor het voetbal in FC Rijnmond, de enige regionale voetbaltalkshow van Nederland.

Voor voetbal moet je dus bij RTV Rijnmond zijn!