John de Wolf te gast in FC Rijnmond John de Wolf

John de Wolf is vrijdagmiddag te gast in FC Rijnmond. Met presentator Etienne Verhoeff, chef sport Ruud van Ons en verslaggever Sinclair Bischop blikken de heren terug op het debacle van Feyenoord in Slowakije. De Rotterdammers gingen in de derde voorronde van de Europa League met 4-0 onderuit tegen Trencin.

Uiteraard gaat het vizier ook op het aankomende voetbalweekend. Feyenoord begint de competitie met een uitwedstrijd bij De Graafschap en Excelsior speelt thuis tegen het gepromoveerde Fortuna Sittard. FC Rijnmond begint vrijdag rond 17:20 uur en wordt daarna elk uur herhaald.