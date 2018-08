Aanrijtijden ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond niet voor 2020 op orde

Het kan nog zeker drie jaar duren voor de ambulances in de regio Rotterdam de aanrijtijden halen. Dat zegt Arie Wijten, directeur van Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond in reactie op een rapport van Inspectie Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit.

"De norm is 95 procent. Dat gaan we dit jaar, volgend jaar en dat jaar daarna niet halen denk ik." In 2017 haalde 88 procent van de ambulances de aanrijtijd.

Vooral in gebieden aan de rand van het zorggebied wordt de aanrijtijd niet gehaald. "Gemiddeld doen we er tien minuten over. Maar het aantal keren dat we er vijftien minuten of langer over doen, die nemen wel toe. Dat moeten we zien te keren."

Rotterdam-Rijnmond is geen uitzondering in ambulanceland. Drie van de 25 organisaties halen slechts de landelijke norm van 95 procent.

Volgens het rapport zouden ambulances in de regio sneller ter plekke kunnen zijn als de organisatie minder ingewikkeld was. In Rotterdam-Rijnmond zijn de Veiligheidsregio (VRR), vanuit de overheid, en de BIOS Groep, een commerciële partner, samen verantwoordelijk.

Maar volgens Wijten is dat geen oorzaak voor het niet halen van de aanrijtijden. "Wij werken prima samen, maar we moeten wel goed afstemmen. Dat kost soms wat tijd en dan wordt dat ervaren als log. Als je één lid in een coöperatie zou hebben, oogt dat misschien sneller, maar ik bestrijd dat dit ten koste gaat van de aanrijtijden."

De aanrijtijden worden volgens Wijten niet gehaald door een tekort aan goed personeel. Om dat op te lossen heeft de ambulancedienst een zogenoemde 'medium care ambulance' in het leven geroepen voor mensen die minder spoedeisende hulp nodig hebben. Voor die ambulances is minder hoogopgeleid personeel nodig.