Een automobilist is vrijdagmorgen rond 08:45 uur tegen de slagboom van de Spijkenisserbrug aangereden. De bestuurder kwam vanuit de richting Hoogvliet. Door de aanrijding kon het scheepvaartverkeer een uur lang de brug niet passeren.

Het was de vierde keer in vijf weken dat een automobilist tegen de slagboom reed. De oorzaak is onbekend.