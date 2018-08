Deel dit artikel:











Vrachtwagen met illegalen op Sliedrechts industrieterrein Foto: Politie

In een vrachtwagen op industrieterrein Kerkerak in Sliedrecht zijn dertien mensen uit Eritrea gevonden. De chauffeur en zijn vrouw ontdekte de Eritreeërs vrijdagmorgen in zijn wagen.

Het echtpaar wilde op de Industrieweg in Sliedrecht hun lading lossen, toen ze gestommel hoorden. In de auto zaten zeven mannen en zes vrouwen verstopt. Het duo denkt dat de Eritreeërs tijdens hun overnachting in Antwerpen zijn ingestapt. De Afrikanen worden op het bureau gehoord, omdat ze geen identiteitsbewijzen bij zich hebben.