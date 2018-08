Dronken bestuurder scheurt door Maassluis

De politie heeft een 30-jarige automobilist uit Maassluis opgepakt voor het rijden onder invloed. Ook negeerde de man in de nacht van donderdag op vrijdag een stopteken.

Agenten zagen vrijdag rond 02:00 uur een auto veel te hard rijden op de Maassluiseweg in Maasland. De agenten achtervolgde hem en gaven de man een stopteken, dat hij negeerde.

Uiteindelijk stopte de man op de Carderie in Maassluis. De agenten blokkeerden zijn deur en pakten de man op. Op het politiebureau blies de man 530 ugl. Dat is ruim twee keer zoveel als is toegestaan. Hij krijgt in ieder geval een geldboete, die volgens justitie kan oplopen tot 650 euro.

Bij de man zaten twee bijrijders in de auto.