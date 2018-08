Stevens eerste keeper Excelsior

Sonny Stevens is definitief de eerste keeper van Excelsior. Dat heeft hij vrijdagochtend te horen gekregen van trainer Adrie Poldervaart. Alessandro Damen en Maarten de Fockert zijn de concurrenten van Stevens voor zijn nummer 1 positie.

De doelman die deze zomer transfervrij overkwam van Go Ahead Eagles was zelf niet verrast door de keuze van zijn trainer. "Ik keepte al in de laatste wedstrijd van de voorbereiding, dus ik had het wel verwacht", verklaart hij tegenover RTV Rijnmond.

Voor Excelsior begint de competitie zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen promovendus Fortuna Sittard.