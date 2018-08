Deel dit artikel:











Verjaardagsfeest Afrojack gaat niet door

Afrojack schrapt zijn feest in Ahoy Rotterdam. De in Spijkenisse geboren dj zou over een maand zijn verjaardag vieren met een spectaculaire show.

Maar dat gaat niet door wegens "onvoorziene omstandigheden", zo laat de dj weten. Fans die al een kaartje hadden, krijgen hun geld terug. Vorig jaar hield Afrojack nog een verjaardagsfeest voor 7500 fans.