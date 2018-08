Deel dit artikel:











Het klapstuk van de 1 aprilviering in Brielle: het Geuzenschip Foto: archief

Jaarlijks komen er tienduizenden bezoekers op af: de 1 aprilviering in Brielle. Sinds kort staat het evenement op de lijst met immaterieel erfgoed in Nederland. In de Rijnmond Zomertoer, deze week op Voorne-Putten, mag een bezoekje aan het Geuzenschip dan ook niet ontbreken.

"Het is het klapstuk van de 1 aprilviering", vertelt Koos Steentjes. Het twaalf meter lange Geuzenschip is een replica van het schip uit 1572, toen Den Briel door de Watergeuzen werd ingenomen en de Spanjaarden verjaagd werden. "Met dit schip kwamen de Watergeuzen toen Den Briel binnen."

Steentjes is verhalenverteller en al jaren lid van de 1 aprilvereniging, die sinds 1939 bestaat. "Dat kwam doordat destijds mensen uit Amerika naar Den Briel kwamen rond 1 april", vertelt voorzitter Wim van Noord. "Die dachten hier een groot evenement aan te treffen, ter herdenking van 1 april 1572. Dat was niet het geval." Volgens Van Noord was dat aanleiding voor het gemeentebestuur om actie te ondernemen en jaarlijks de bevrijding van Brielle te gaan vieren. Sinds 1979 is het Geuzenschip jaarlijks het middelpunt van de belangstelling tijdens de 1 aprilviering. Het schip ligt de rest van het jaar op zijn vaste ligplaats in Maarland Noordzijde. Ook kan het gehuurd worden.