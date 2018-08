Winkel van 'werkpaard' en deftige dame nu museum in Spijkenisse

Van het oude Spijkenisse is tegenwoordig nog maar weinig over. Toch is er nog een winkeltje dat doet denken aan het verleden. Leendert en Marijke Kok hebben het oude groentewinkeltje van de dames Mak ingericht als museum.

Oude kratten met fruit en oude blikken van Unox en Hak doen nog denken aan de tijd dat de gezusters Mak het winkeltje aan de Voorstraat runden. "Het waren twee heel verschillende types", weet Marijke Kok.

"De ene, Antje, was heel deftig, en de ander was het werkpaard. Klaasje runde de winkel tot in de jaren '80." De winkel is daarna nooit écht dicht gegaan. In 2003, toen Klaasje overleed, namen Leendert en Marijke de zaak over om er een museum van te maken.



Zij brachten de winkel én de woonruimte daarachter terug naar de oude stijl uit 1911. Met een bedstee, bakelieten telefoon en de uitzet van Klaasje, die haar trouwplannen introk en daardoor met een behoorlijke inboedel bleef zitten.

Het museum in Spijkenisse is nu twee keer per maand op zaterdag open voor publiek. "Dan hebben we aardig wat bezoek", zegt Leendert. "Vrijwilligers zorgen ervoor dat er dan bemanning is. Doordeweeks komen er ook nog schoolklassen. Dat is ook altijd erg leuk."