Hijskraandieven lopen tegen de lamp in Bleiswijk

De politie heeft in Bleiswijk twee mannen aangehouden voor het stelen van een bouwkraan in Naaldwijk. De kraan verdween vrijdagochtend van een bouwplaats.

Onderzoek leidde naar Bleiswijk, waar twee verdachten van de diefstal er met een auto vandoor dreigden te gaan. De mannen komen uit Maassluis en Maasland. Ze zijn 24 en 28 jaar oud.

De kraan is voor sporenonderzoek naar Den Haag gebracht. De politie heeft in verband met het onderzoek nog twee voertuigen in beslag genomen.