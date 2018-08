Rotterdam onderzoekt stadsbreed vuurwerkverbod

Rotterdam onderzoekt de mogelijkheden van een vuurwerkverbod voor de hele stad. Dat schrijft burgemeester Aboutaleb aan de gemeenteraad.

De burgemeester reageert hiermee op vragen van raadslid Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren. Hij verwacht in de tweede helft van september meer informatie naar de raad te kunnen sturen.

Aboutaleb pleitte eerder voor een landelijk vuurwerkverbod, maar daar was in de Tweede Kamer geen meerderheid voor. Daarna liet hij op Radio Rijnmond al weten dat hij niet zou opgeven en in overleg zou gaan met de burgemeesters van de andere grote steden.